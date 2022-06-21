ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1,5 düştü

Salı, 21 Haziran 2022 09:19:16 (GMT+3) | San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 18 Haziran 2022 tarihinde sona eren haftada, ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %1,5 ve yıllık %4,7 düşüşle 1.594.830 mt oldu.

18 Haziran tarihi ile sona eren haftada, ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %80,5 olurken, bu oran önceki hafta %81,7 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %83 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 18 Haziran tarihine kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %1,8 düşüşle ve %80,7 kapasite kullanım oranıyla 38.479.148 mt seviyesinde yer aldı. 2021 yılının aynı haftasında ABD’nin ham çelik üretimi %79,4 kapasite kullanım oranıyla 39.195.824 mt olarak kaydedilmişti.