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ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1,5 düştü

Salı, 15 Şubat 2022 09:09:11 (GMT+3)   |   San Diego
       

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 12 Şubat 2022 tarihinde sona eren haftada, ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %1,5 düşüşle ve yıllık %1 artışla 1.594.830 mt oldu.

12 Şubat tarihi ile sona eren haftada, ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %79,8 olurken, bu oran önceki hafta %81,1 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %76,8 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 12 Şubat tarihine kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %3,5 artış ve %81,6 kapasite kullanım oranıyla 10.018.041 mt seviyesinde yer aldı. 2021 yılının aynı haftasında ABD’nin ham çelik üretimi %76,7 kapasite kullanım oranıyla 9.681.475 mt olarak kaydedilmişti.


Etiketler: ABD  Kuzey Amerika  ham çelik  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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