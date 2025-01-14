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ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1,5 arttı

Salı, 14 Ocak 2025 10:07:21 (GMT+3)   |   İstanbul

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 11 Ocak 2025 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %1,5 ve yıllık %1,8 artışla 1,50 milyon mt oldu.

11 Ocak tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %74,5 olurken, bu oran önceki hafta %73,6 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %73,3 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 11 Ocak tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %1,3 artışla ve %74,1 kapasite kullanım oranıyla 2,35 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %73,3 kapasite kullanım oranıyla 2,32 milyon mt olarak kaydedilmişti.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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