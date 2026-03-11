ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1,1 düştü - 10. Hafta, 2026

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre 7 Mart 2026 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %1,1 düşüş ve yıllık %5,2 artışla 1,62 milyon mt oldu.

7 Mart tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %77,4 olurken, bu oran önceki hafta %78,3 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %76,5 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 7 Mart tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %5 artışla ve %77,2 kapasite kullanım oranıyla 15,28 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %76,4 kapasite kullanım oranıyla 14,55 milyon mt olarak kaydedilmişti.