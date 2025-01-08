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ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1,4 geriledi

Çarşamba, 08 Ocak 2025 10:01:01 (GMT+3)   |   İstanbul

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 3 Ocak 2025 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %1,4 ve yıllık %1,3 düşüşle 1,55 milyon mt oldu.

4 Ocak tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %73,6 olurken, bu oran önceki hafta %74,7 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %73,7 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 4 Ocak tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %1,3 düşüşle ve %73,6 kapasite kullanım oranıyla 1,48 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %73,7 kapasite kullanım oranıyla 1,50 milyon mt olarak kaydedilmişti.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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