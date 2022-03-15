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ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1,4 düştü

Salı, 15 Mart 2022 09:07:45 (GMT+3)   |   San Diego
       

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 12 Mart 2022 tarihinde sona eren haftada, ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %1,4 ve yıllık %1,8 düşüşle 1.575.779 mt oldu.

12 Mart tarihi ile sona eren haftada, ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %79,9 olurken, bu oran önceki hafta %80 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %78 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 12 Mart tarihine kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %0,4 artış ve %80,6 kapasite kullanım oranıyla 16.108.879 mt seviyesinde yer aldı. 2021 yılının aynı haftasında ABD’nin ham çelik üretimi %77,1 kapasite kullanım oranıyla 16.039.933 mt olarak kaydedilmişti.


Etiketler: çelik üretimi  ABD  Kuzey Amerika  ham çelik  |  benzer haberler »

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