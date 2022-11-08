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ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1,4 azaldı

Salı, 08 Kasım 2022 09:07:46 (GMT+3)   |   San Diego
       

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 5 Kasım 2022 tarihinde sona eren haftada, ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %1,4 ve yıllık %10,3 düşüşle 1.487.783 mt oldu.

5 Kasım tarihi ile sona eren haftada, ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %73,5 olurken, bu oran önceki hafta %74,5 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %82,8 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 5 Kasım tarihine kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %4,8 düşüşle ve %78,9 kapasite kullanım oranıyla 69.260.833 mt seviyesinde yer aldı. 2021 yılının aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %81,2 kapasite kullanım oranıyla 72.774.360 mt olarak kaydedilmişti.


Etiketler: Ham Çelik ABD Kuzey Amerika Üretim 

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