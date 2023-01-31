﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,9 arttı

Salı, 31 Ocak 2023 09:54:09 (GMT+3)   |   San Diego
       

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 28 Ocak 2023 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,9 artışla ve yıllık %5,8 düşüşle 1.483.247 mt oldu.

28 Ocak tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %73,1 olurken, bu oran önceki hafta %72,5 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %79,8 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 28 Ocak tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %7 düşüşle ve %72,1 kapasite kullanım oranıyla 5.853.155 mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %79,8 kapasite kullanım oranıyla 6.296.769 mt olarak kaydedilmişti.


Etiketler: Ham Çelik ABD Kuzey Amerika Üretim 

Benzer Haber ve Analizler

Dünya ham çelik üretimi Aralık ayında %10,8 azaldı

31 Oca | Çelik Haberler

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Ocak ortasında %0,57 arttı

31 Oca | Çelik Haberler

POSCO’nun faaliyet kârı tayfuna bağlı duruş ve düşük talep nedeniyle 2022’de düşüş gösterdi

30 Oca | Çelik Haberler

Chongqing yönetimi ham çelik üretim kapasitesini 2025’e kadar 15 milyon mt ile sınırlayacak

30 Oca | Çelik Haberler

Arjantin’in ham çelik üretimi Aralık ayında düştü

26 Oca | Çelik Haberler

Acciaierie d’Italia 2023 ve 2024 yıllarına yönelik üretim hedeflerini açıkladı

25 Oca | Çelik Haberler

Almanya’nın ham çelik üretimi 2022’de %8,4 düştü

24 Oca | Çelik Haberler

ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1,1 arttı

24 Oca | Çelik Haberler

Hint SAIL bağlı kuruluşu VISP’nin kapatılmasına onay verdi

23 Oca | Çelik Haberler

ArcelorMittal Kryvyi Rih’in üretimi savaş kaynaklı aksaklıklar nedeniyle 2022’de azaldı

20 Oca | Çelik Haberler