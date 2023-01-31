ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,9 arttı

Salı, 31 Ocak 2023 09:54:09 (GMT+3) | San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 28 Ocak 2023 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,9 artışla ve yıllık %5,8 düşüşle 1.483.247 mt oldu.

28 Ocak tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %73,1 olurken, bu oran önceki hafta %72,5 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %79,8 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 28 Ocak tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %7 düşüşle ve %72,1 kapasite kullanım oranıyla 5.853.155 mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %79,8 kapasite kullanım oranıyla 6.296.769 mt olarak kaydedilmişti.