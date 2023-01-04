ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,7 azaldı

Çarşamba, 04 Ocak 2023 10:05:43 (GMT+3) | İstanbul

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 31 Aralık 2022 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,7 ve yıllık %9,4 düşüşle 1.453.310 mt oldu.

31 Aralık tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %71,8 olurken, bu oran önceki hafta %72,3 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %80,1 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 31 Aralık tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %5,8 düşüşle ve %77,7 kapasite kullanım oranıyla 80.792.966 mt seviyesinde yer aldı. 2021 yılının aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %81,2 kapasite kullanım oranıyla 85.791.554 mt olarak kaydedilmişti.