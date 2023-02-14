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ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,5 arttı

Salı, 14 Şubat 2023 09:38:20 (GMT+3)   |   San Diego
       

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 11 Şubat 2023 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,5 artışla ve yıllık %5,2 düşüşle 1.509.555 mt oldu.

11 Şubat tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %74,4 olurken, bu oran önceki hafta %74,1 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %80,8 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 11 Şubat tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %6,4 düşüşle ve %72,8 kapasite kullanım oranıyla 8.865.009 mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %80,3 kapasite kullanım oranıyla 9.473.730 mt olarak kaydedilmişti.


Etiketler: Ham Çelik ABD Kuzey Amerika Üretim 

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