ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,3 arttı

Salı, 06 Aralık 2022 09:22:35 (GMT+3) | San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 3 Aralık 2022 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,3 artışla ve yıllık %9,5 düşüşle 1.478.711 mt oldu.

3 Aralık tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %73,1 olurken, bu oran önceki hafta %72,8 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %81,6 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 3 Aralık tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %5,5 düşüşle ve %78,3 kapasite kullanım oranıyla 75.050.486 mt seviyesinde yer aldı. 2021 yılının aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %81,3 kapasite kullanım oranıyla 79.383.201 mt olarak kaydedilmişti.