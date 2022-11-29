ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,2 düştü

Salı, 29 Kasım 2022 09:12:35 (GMT+3) | San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 26 Kasım 2022 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,2 ve yıllık %11,1 düşüşle 1.474.175 mt oldu.

26 Kasım tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %72,8 olurken, bu oran önceki hafta %73 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %82,8 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 26 Kasım tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %5,2 düşüşle ve %78,5 kapasite kullanım oranıyla 73.704.224 mt seviyesinde yer aldı. 2021 yılının aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %81,3 kapasite kullanım oranıyla 77.750.268 mt olarak kaydedilmişti.