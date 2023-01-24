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ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1,1 arttı

Salı, 24 Ocak 2023 09:13:38 (GMT+3)   |   San Diego
       

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 21 Ocak 2023 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %1,1 artışla ve yıllık %6,6 düşüşle 1.469.639 mt oldu.

21 Ocak tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %72,5 olurken, bu oran önceki hafta %71,7 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %79,8 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 21 Ocak tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %7,5 düşüşle ve %71,8 kapasite kullanım oranıyla 4.369.908 mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %79,8 kapasite kullanım oranıyla 4.722.803 mt olarak kaydedilmişti.


Etiketler: Ham Çelik ABD Kuzey Amerika Üretim 

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