ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,8 azaldı

Çarşamba, 28 Aralık 2022 10:14:30 (GMT+3) | İstanbul

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 24 Aralık 2022 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,8 ve yıllık %8,7 düşüşle 1.603.902 mt oldu.

24 Aralık tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %72,3 olurken, bu oran önceki hafta %72,9 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %80,1 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 24 Aralık tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %5,6 düşüşle ve %78 kapasite kullanım oranıyla 79.473.919 mt seviyesinde yer aldı. 2021 yılının aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %81,2 kapasite kullanım oranıyla 84.194.909 mt olarak kaydedilmişti.