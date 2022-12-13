ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,3 arttı

Salı, 13 Aralık 2022 09:17:22 (GMT+3) | San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 10 Aralık 2022 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,3 artışla ve yıllık %7,5 düşüşle 1.483.247 mt oldu.

10 Aralık tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %73,3 olurken, bu oran önceki hafta %73,1 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %80,1 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 10 Aralık tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %5,5 düşüşle ve %78,2 kapasite kullanım oranıyla 76.533.733 mt seviyesinde yer aldı. 2021 yılının aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %81,2 kapasite kullanım oranıyla 80.987.103 mt olarak kaydedilmişti.