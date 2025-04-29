ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1,4 arttı

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 26 Nisan 2025 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %1,4 ve yıllık %0,6 artışla 1,55 milyon mt oldu.

26 Nisan tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %76 olurken, bu oran önceki hafta %74,9 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %76,3 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 26 Nisan tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %1,3 düşüşle ve %74,6 kapasite kullanım oranıyla 25,04 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %75,9 kapasite kullanım oranıyla 25,33 milyon mt olarak kaydedilmişti.