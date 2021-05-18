ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1,4 arttı

Salı, 18 Mayıs 2021 10:37:53 (GMT+3) | San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI) tarafından açıklanan verilere göre, 15 Mayıs 2021 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %1,4 ve yıllık %47,1 artışla 1.632.025 mt oldu.

15 Mayıs 2021 tarihi ile sona eren haftada, ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %79,2 olurken, bu oran önceki hafta %78,1, geçtiğimiz yılın aynı haftasında %54,6 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 15 Mayıs’a kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %7,3 artış ve %77,5 kapasite kullanım oranıyla 30.742.676 mt seviyesinde oldu. 2020 yılının aynı haftasında ABD’nin ham çelik üretimi %69,9 kapasite kullanım oranıyla 28.656.152 mt olarak kaydedilmişti.