ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1,4 artış kaydetti - 18. Hafta, 2026

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre 2 Mayıs 2026 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %1,4 ve yıllık %9,6 artışla 1,68 milyon mt oldu.

2 Mayıs tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %80,4 olurken, bu oran önceki hafta %79,3 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %75,4 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 2 Mayıs tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %6,2 artışla ve %77,9 kapasite kullanım oranıyla 28,49 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %76,1 kapasite kullanım oranıyla 26,84 milyon mt olarak kaydedilmişti.