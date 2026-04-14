ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,7 yükseldi - 15. Hafta, 2026

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre 11 Nisan 2026 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,7 ve yıllık %9,4 artışla 1,67 milyon mt oldu.

11 Nisan tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %79,8 olurken, bu oran önceki hafta %79,1 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %75 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 11 Nisan tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %5,5 artışla ve %77,5 kapasite kullanım oranıyla 23,47 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %76,1 kapasite kullanım oranıyla 22,24 milyon mt olarak kaydedilmişti.