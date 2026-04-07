ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1,6 arttı - 14. Hafta, 2026

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre 4 Nisan 2026 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %1,6 ve yıllık %8,2 artışla 1,66 milyon mt oldu.

4 Nisan tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %79,1 olurken, bu oran önceki hafta %77,9 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %75,6 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 4 Nisan tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %5,2 artışla ve %77,4 kapasite kullanım oranıyla 21,79 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %76,1 kapasite kullanım oranıyla 20,71 milyon mt olarak kaydedilmişti.