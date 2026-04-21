ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,3 artış kaydetti - 16. Hafta, 2026

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre 18 Nisan 2026 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,3 ve yıllık %9,7 artışla 1,68 milyon mt oldu.

18 Nisan tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %80 olurken, bu oran önceki hafta %79,8 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %75 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 18 Nisan tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %5,8 artışla ve %77,7 kapasite kullanım oranıyla 25,15 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %76,1 kapasite kullanım oranıyla 23,77 milyon mt olarak kaydedilmişti.