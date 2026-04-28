ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1 düştü - 17. Hafta, 2026

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre 25 Nisan 2026 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %1 düşüş ve yıllık %8,7 artışla 1,66 milyon mt oldu.

25 Nisan tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %79,3 olurken, bu oran önceki hafta %80 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %75 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 25 Nisan tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %6 artışla ve %77,8 kapasite kullanım oranıyla 26,81 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %76,1 kapasite kullanım oranıyla 25,29 milyon mt olarak kaydedilmişti.