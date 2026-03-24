ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,4 yükseldi - 12. Hafta, 2026

Salı, 24 Mart 2026 09:13:39 (GMT+3)   |   San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre 21 Mart 2026 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,4 ve yıllık %4,6 artışla 1,62 milyon mt oldu.

21 Mart tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %77 olurken, bu oran önceki hafta %76,7 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %76,5 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 21 Mart tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %4,9 artışla ve %77,2 kapasite kullanım oranıyla 18,50 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %76,4 kapasite kullanım oranıyla 17,63 milyon mt olarak kaydedilmişti.


