ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1,3 yükseldi - 19. Hafta, 2026

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre 9 Mayıs 2026 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %1,3 ve yıllık %9,3 artışla 1,70 milyon mt oldu.

9 Mayıs tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %81,4 olurken, bu oran önceki hafta %80,4 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %76,6 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 9 Mayıs tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %6,3 artışla ve %78,1 kapasite kullanım oranıyla 30,19 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %76,2 kapasite kullanım oranıyla 28,39 milyon mt olarak kaydedilmişti.