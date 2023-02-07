ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1,3 yükseldi

Salı, 07 Şubat 2023 09:08:49 (GMT+3) | San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 4 Şubat 2023 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %1,3 artışla ve yıllık %5,2 düşüşle 1.502.297 mt oldu.

4 Şubat tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %74,1 olurken, bu oran önceki hafta %73,1 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %80,4 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 4 Şubat tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %6,7 düşüşle ve %72,5 kapasite kullanım oranıyla 7.355.453 mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %79,9 kapasite kullanım oranıyla 7.881.621 mt olarak kaydedilmişti.