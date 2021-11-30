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ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1,3 düştü

Salı, 30 Kasım 2021 09:14:31 (GMT+3)   |   San Diego
       

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 27 Kasım 2021 tarihinde sona eren haftada, ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %1,3 düşüşle ve yıllık %13,3 artışla 1.666.498 mt oldu.

27 Kasım tarihi ile sona eren haftada, ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %83,2 olurken, bu oran önceki hafta %84,3 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %73,3 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 27 Kasım tarihine kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %19,7 artış ve %81,6 kapasite kullanım oranıyla 78.266.456 mt seviyesinde yer aldı. 2020 yılının aynı haftasında ABD’nin ham çelik üretimi %67,7 kapasite kullanım oranıyla 65.365.382 mt olarak kaydedilmişti.


Etiketler: ham çelik  Kuzey Amerika  ABD  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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