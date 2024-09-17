ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1,3 azaldı

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 14 Eylül 2024 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %1,3 düşüş ve yıllık %3,4 artışla 1,59 milyon mt oldu.

14 Eylül tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %78,8 olurken, bu oran önceki hafta %79,8 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %74,4 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 14 Eylül tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %1,7 düşüşle ve %76,9 kapasite kullanım oranıyla 57,02 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %76,9 kapasite kullanım oranıyla 58,01 milyon mt olarak kaydedilmişti.