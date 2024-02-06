ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1,3 arttı

Salı, 06 Şubat 2024 09:59:00 (GMT+3) | San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 3 Şubat 2023 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla haftalık %1,3 artış ve yıllık %2,2 düşüşle 1.544.028 mt oldu.

3 Şubat tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %76,6 olurken, bu oran önceki hafta %75,6 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %77,9 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 3 Şubat tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %0,6 düşüşle ve %76,3 kapasite kullanım oranıyla 7.462.502 mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %76,1 kapasite kullanım oranıyla 7.506.046 mt olarak kaydedilmişti.