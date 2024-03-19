ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1,2 düştü

Salı, 19 Mart 2024 09:50:08 (GMT+3) | San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 16 Mart 2024 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla haftalık %1,2 ve yıllık %0,2 düşüşle 1.554.915 mt oldu.

16 Mart tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %77,2 olurken, bu oran önceki hafta %78,1 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %76,9 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 16 Mart tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %3,1 düşüşle ve %75,9 kapasite kullanım oranıyla 16.607.831 mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %77,7 kapasite kullanım oranıyla 17.133.091 mt olarak kaydedilmişti.