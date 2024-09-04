ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1,2 azaldı

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 31 Ağustos 2024 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %1,2 düşüş ve yıllık %1 artışla 1.596.645 mt oldu.

31 Ağustos tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %79,2 olurken, bu oran önceki hafta %80,2 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %76,6 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 31 Ağustos tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %2 düşüşle ve %76,6 kapasite kullanım oranıyla 59.338.000 mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %77,2 kapasite kullanım oranıyla 60.560.000 mt olarak kaydedilmişti.