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ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1,2 azaldı

Çarşamba, 12 Ekim 2022 09:14:55 (GMT+3)   |   San Diego
       

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 8 Ekim 2022 tarihinde sona eren haftada, ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %1,2 ve yıllık %8,5 düşüşle 1.524.070 mt oldu.

8 Ekim tarihi ile sona eren haftada, ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %75,3 olurken, bu oran önceki hafta %77,1 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %83,2 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 8 Ekim tarihine kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %4,4 düşüşle ve %79,4 kapasite kullanım oranıyla 63.237.127 mt seviyesinde yer aldı. 2021 yılının aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %81,2 kapasite kullanım oranıyla 66.118.345 mt olarak kaydedilmişti.


Etiketler: Ham Çelik ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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