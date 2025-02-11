ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1,1 yükseldi

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 8 Şubat 2025 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %1,1 artış ve yıllık %3 düşüşle 1,52 milyon mt oldu.

8 Şubat tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %75,2 olurken, bu oran önceki hafta %74,4 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %77,7 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 8 Şubat tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %0,3 artışla ve %74,2 kapasite kullanım oranıyla 8,35 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %75,4 kapasite kullanım oranıyla 8,33 milyon mt olarak kaydedilmişti.