ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1,1 yükseldi

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 17 Ağustos 2024 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %1,1 artış ve yıllık %0,7 düşüşle 1,59 milyon mt oldu.

17 Ağustos tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %79 olurken, bu oran önceki hafta %78,1 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %76,6 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 17 Ağustos tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %2 düşüşle ve %76,6 kapasite kullanım oranıyla 50,72 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %77,2 kapasite kullanım oranıyla 51,78 milyon mt olarak kaydedilmişti.