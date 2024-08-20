 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD’nin...

ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1,1 yükseldi

Salı, 20 Ağustos 2024 10:38:40 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 17 Ağustos 2024 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %1,1 artış ve yıllık %0,7 düşüşle 1,59 milyon mt oldu.

17 Ağustos tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %79 olurken, bu oran önceki hafta %78,1 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %76,6 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 17 Ağustos tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %2 düşüşle ve %76,6 kapasite kullanım oranıyla 50,72 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %77,2 kapasite kullanım oranıyla 51,78 milyon mt olarak kaydedilmişti.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Ağustos başında %1,52 yükselirken stoklar %0,93 azaldı

15 Ağu | Çelik Haberler

Çin’in ham çelik üretimi Temmuz ayında %9,46 düştü, Ağustos'ta daha fazla düşüş bekleniyor

15 Ağu | Çelik Haberler

Metinvest’in pik demir üretimi ilk yarıda %4 azaldı

13 Ağu | Çelik Haberler

ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,8 yükseldi

13 Ağu | Çelik Haberler

Ukrayna’nın pik demir üretimi Ocak-Temmuz döneminde %21,2 arttı

09 Ağu | Çelik Haberler

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Temmuz sonunda %8,14 gerilerken stoklar %1,54 azaldı

07 Ağu | Çelik Haberler

ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,4 geriledi

06 Ağu | Çelik Haberler

Ukraynalı Zaporizhstal sürekli asitleme hattını onardı

05 Ağu | Çelik Haberler

ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,6 geriledi

30 Tem | Çelik Haberler

Almanya’nın ham çelik üretimi ilk yarıda %4,5 arttı

26 Tem | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis