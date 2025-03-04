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ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1,1 azaldı

Salı, 04 Mart 2025 09:36:32 (GMT+3)   |   San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 1 Mart 2025 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %1,1 ve yıllık %4,6 düşüşle 1,48 milyon mt oldu.

1 Mart tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %73,7 olurken, bu oran önceki hafta %74,5 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %77,5 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 1 Mart tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %1,3 düşüşle ve %74,3 kapasite kullanım oranıyla 12,86 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %75,4 kapasite kullanım oranıyla 13,03 milyon mt olarak kaydedilmişti.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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