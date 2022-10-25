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ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1,1 azaldı

Salı, 25 Ekim 2022 09:19:40 (GMT+3)   |   San Diego
       

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 22 Ekim 2022 tarihinde sona eren haftada, ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %1,1 ve yıllık %9,1 düşüşle 1.514.091 mt oldu.

22 Ekim tarihi ile sona eren haftada, ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %74,8 olurken, bu oran önceki hafta %75,7 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %83,2 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 22 Ekim tarihine kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %4,6 düşüşle ve %79,2 kapasite kullanım oranıyla 66.282.546 mt seviyesinde yer aldı. 2021 yılının aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %81,2 kapasite kullanım oranıyla 69.450.435 mt olarak kaydedilmişti.


Etiketler: Ham Çelik ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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