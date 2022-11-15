ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,3 arttı

Salı, 15 Kasım 2022 09:15:22 (GMT+3) | San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 12 Kasım 2022 tarihinde sona eren haftada, ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,3 artışla ve yıllık %10 düşüşle 1.492.318 mt oldu.

12 Kasım tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %73,7 olurken, bu oran önceki hafta %73,5 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %82,8 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 12 Kasım tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %4,9 düşüşle ve %78,8 kapasite kullanım oranıyla 70.753.152 mt seviyesinde yer aldı. 2021 yılının aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %81,3 kapasite kullanım oranıyla 74.433.601 mt olarak kaydedilmişti.