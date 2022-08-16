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ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1,1 arttı

Salı, 16 Ağustos 2022 09:17:54 (GMT+3)   |   San Diego
       

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 13 Ağustos 2022 tarihinde sona eren haftada, ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %1,1 artışla ve yıllık %6,9 düşüşle 1.580.315 mt oldu.

13 Ağustos tarihi ile sona eren haftada, ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %79 olurken, bu oran önceki hafta %78,2 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %84,8 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 13 Ağustos tarihine kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %3,2 düşüşle ve %80,1 kapasite kullanım oranıyla 50.994.669 mt seviyesinde yer aldı. 2021 yılının aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %80,7 kapasite kullanım oranıyla 52.696.547 mt olarak kaydedilmişti.


Etiketler: Ham Çelik ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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