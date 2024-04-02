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ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1,1 artış gösterdi

Salı, 02 Nisan 2024 09:35:35 (GMT+3)   |   San Diego
       

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 30 Mart 2024 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla haftalık %1,1 ve yıllık %0,2 artışla 1,562,172 mt oldu.

30 Mart tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %77,5 olurken, bu oran önceki hafta %76,7 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %76,9 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 30 Mart tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %2,6 düşüşle ve %76,2 kapasite kullanım oranıyla 19.733.082 mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %77,7 kapasite kullanım oranıyla 20.251.085 mt olarak kaydedilmişti.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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