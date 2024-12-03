ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1 geriledi

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 30 Kasım 2024 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %1 ve yıllık %2,9 düşüşle 1,49 milyon mt oldu.

30 Kasım tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %73,8 olurken, bu oran önceki hafta %74,5 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %73,4 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 30 Kasım tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %2,3 düşüşle ve %75,8 kapasite kullanım oranıyla 73,04 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %76,1 kapasite kullanım oranıyla 74,44 milyon mt olarak kaydedilmişti.