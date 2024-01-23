ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1 düştü

Salı, 23 Ocak 2024 09:46:34 (GMT+3) | San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 20 Ocak 2023 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla haftalık %1 ve yıllık %0,9 düşüşle 1.525.884 mt oldu.

20 Ocak tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %75,7 olurken, bu oran önceki hafta %76,5 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %75,9 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 20 Ocak tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %0,2 artışla ve %76,3 kapasite kullanım oranıyla 4.394.402 mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %75,9 kapasite kullanım oranıyla 4.386.238 mt olarak kaydedilmişti.