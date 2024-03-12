ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1 arttı

Salı, 12 Mart 2024 09:36:21 (GMT+3) | San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 9 Mart 2023 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla haftalık %1 ve yıllık %0,9 artışla 1.573.058 mt oldu.

Sene başından 9 Mart tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %3,3 düşüşle ve %75,8 kapasite kullanım oranıyla 15.052.916 mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %77,7 kapasite kullanım oranıyla 15.574.548 mt olarak kaydedilmişti.