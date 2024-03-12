﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1 arttı

Salı, 12 Mart 2024 09:36:21 (GMT+3)   |   San Diego
       

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 9 Mart 2023 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla haftalık %1 ve yıllık %0,9 artışla 1.573.058 mt oldu.

Sene başından 9 Mart tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %3,3 düşüşle ve %75,8 kapasite kullanım oranıyla 15.052.916 mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %77,7 kapasite kullanım oranıyla 15.574.548 mt olarak kaydedilmişti.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Ukrayna’nın pik demir üretimi Ocak-Şubat döneminde %42,5 arttı

12 Mar | Çelik Haberler

Ukraynalı Zaporizhstal’in üretimi Ocak-Şubat döneminde arttı

06 Mar | Çelik Haberler

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Şubat sonunda %1,38 arttı

06 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,6 düştü

05 Mar | Çelik Haberler

ArcelorMittal Kryvyi Rih’in üretimi Ocak ayında arttı

01 Mar | Çelik Haberler

Ukrayna’nın pik demir üretimi Ocak ayında %44,5 arttı

29 Şub | Çelik Haberler

Almanya’nın ham çelik üretimi Ocak ayında %4,9 arttı

27 Şub | Çelik Haberler

ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,3 yükseldi

27 Şub | Çelik Haberler

Brezilya’nın ham çelik üretimi Ocak ayında hafifçe arttı

27 Şub | Çelik Haberler

Arjantin’in çelik üretimi Ocak ayında arttı

27 Şub | Çelik Haberler