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ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1 arttı

Salı, 19 Aralık 2023 10:02:24 (GMT+3)   |   San Diego
       

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 16 Aralık 2023 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %1 ve yıllık %8,8 artışla 1.714.000 mt oldu.

16 Aralık tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %74,6 olurken, bu oran önceki hafta %73,8 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %70,6 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 16 Aralık tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık bazda yatay seyrederek ve %75,1 kapasite kullanım oranıyla 77.431.846 mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %77,5 kapasite kullanım oranıyla 77.452.712 mt olarak kaydedilmişti.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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