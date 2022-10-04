ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1 arttı

Salı, 04 Ekim 2022 09:31:03 (GMT+3) | San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 1 Ekim 2022 tarihinde sona eren haftada, ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %1 artışla ve yıllık %7,6 düşüşle 1.542.214 mt oldu.

1 Ekim tarihi ile sona eren haftada, ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %77,1 olurken, bu oran önceki hafta %76,4 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %83,3 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 1 Ekim tarihine kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %4,1 düşüşle ve %79,6 kapasite kullanım oranıyla 59.981.241 mt seviyesinde yer aldı. 2021 yılının aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %81 kapasite kullanım oranıyla 64.452.754 mt olarak kaydedilmişti.