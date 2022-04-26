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ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1 arttı

Salı, 26 Nisan 2022 09:16:28 (GMT+3)   |   San Diego
       

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 23 Nisan 2022 tarihinde sona eren haftada, ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %1 artışla ve yıllık %2,7 düşüşle 1.618.417 mt oldu.

23 Nisan tarihi ile sona eren haftada, ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %81,7 olurken, bu oran önceki hafta %80,9 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %80,8 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 23 Nisan tarihine kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %1,1 düşüşle ve %80,3 kapasite kullanım oranıyla 25.582.610 mt seviyesinde yer aldı. 2021 yılının aynı haftasında ABD’nin ham çelik üretimi %78 kapasite kullanım oranıyla 25.860.208 mt olarak kaydedilmişti.


Etiketler: ham çelik ABD Kuzey Amerika çelik üretimi 

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