ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1 arttı

Salı, 10 Kasım 2020 11:49:00 (GMT+3) | San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 7 Kasım 2020 tarihinde sona eren haftada ABD'nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya göre %1 artış ve geçtiğimiz yılın aynı haftasına göre %13,7 düşüşle 1.427.009 mt oldu.

7 Kasım 2020 tarihi ile sona eren haftada, ABD'nin çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %71,1 olurken, bu oran geçtiğimiz hafta %70,4, geçtiğimiz yılın aynı haftasında ise %78,8 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 7 Kasım’a kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %18,8 düşüş ve %66,8 kapasite kullanım oranıyla 61.125.555 mt seviyesinde oldu. 2019 yılının aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %80 kapasite kullanım oranıyla 75.275.904 mt olarak kaydedilmişti.