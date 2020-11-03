ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1 arttı

Salı, 03 Kasım 2020 11:01:05 (GMT+3) | San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 31 Ekim 2020 tarihinde sona eren haftada ABD'nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya göre %1 artış ve geçtiğimiz yılın aynı haftasına göre %13,7 düşüşle 1.412.494 mt oldu.

31 Ekim 2020 tarihi ile sona eren haftada, ABD'nin çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %70,4 olurken, bu oran geçtiğimiz hafta %69,7, geçtiğimiz yılın aynı haftasında ise %78 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 31 Ekim’e kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %18,9 düşüş ve %66,7 kapasite kullanım oranıyla 59.698.545 mt seviyesinde oldu. 2019 yılının aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %80,1 kapasite kullanım oranıyla 73.622.097 mt olarak kaydedilmişti.