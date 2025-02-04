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ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,9 yükseldi

Salı, 04 Şubat 2025 09:44:08 (GMT+3)   |   San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 1 Şubat 2025 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,9 ve yıllık %0,8 artışla 1,50 milyon mt oldu.

1 Şubat tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %74,4 olurken, bu oran önceki hafta %73,7 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %73,9 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 1 Şubat tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %1 artışla ve %74 kapasite kullanım oranıyla 6,83 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %73,3 kapasite kullanım oranıyla 6,77 milyon mt olarak kaydedilmişti.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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