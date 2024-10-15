ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,9 yükseldi

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 12 Ekim 2024 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,9 artış ve yıllık %2,6 düşüşle 1,47 milyon mt oldu.

12 Ekim tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %72,9 olurken, bu oran önceki hafta %72,3 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %72,4 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 12 Ekim tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %1,7 düşüşle ve %76,5 kapasite kullanım oranıyla 63,13 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %76,4 kapasite kullanım oranıyla 64,25 milyon mt olarak kaydedilmişti.