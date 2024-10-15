 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD’nin...

ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,9 yükseldi

Salı, 15 Ekim 2024 09:54:14 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 12 Ekim 2024 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,9 artış ve yıllık %2,6 düşüşle 1,47 milyon mt oldu.

12 Ekim tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %72,9 olurken, bu oran önceki hafta %72,3 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %72,4 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 12 Ekim tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %1,7 düşüşle ve %76,5 kapasite kullanım oranıyla 63,13 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %76,4 kapasite kullanım oranıyla 64,25 milyon mt olarak kaydedilmişti.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Kazakistan merkezli Qarmet’in çelik üretimi Ocak-Eylül döneminde arttı

14 Eki | Çelik Haberler

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Eylül sonunda %1,3 yükselirken stoklar azaldı

14 Eki | Çelik Haberler

CPCA: Çin’de perakende araç satışları Eylül ayında %2 arttı

11 Eki | Çelik Haberler

Ukrayna’nın pik demir üretimi Ocak-Eylül döneminde %21,9 yükseldi

09 Eki | Çelik Haberler

ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %2,4 azaldı

08 Eki | Çelik Haberler

Ukraynalı Zaporizhstal’in üretimi Ocak-Eylül döneminde artış kaydetti

02 Eki | Çelik Haberler

ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %3,6 azaldı

01 Eki | Çelik Haberler

TÇÜD: Türkiye’nin çelik ithalatı Ağustos’ta hafifçe düştü, ihracatı %11,8 arttı

27 Eyl | Çelik Haberler

CPCA: Çin’de perakende araç satışları 1-22 Eylül döneminde %10 arttı

26 Eyl | Çelik Haberler

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Eylül ortasında %2,7 yükselirken stoklar da arttı

26 Eyl | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis