ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,9 geriledi

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 18 Ocak 2025 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,9 düşüş ve yıllık %0,9 artışla 1,49 milyon mt oldu.

18 Ocak tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %73,8 olurken, bu oran önceki hafta %74,5 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %73,3 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 18 Ocak tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %1,1 artışla ve %74 kapasite kullanım oranıyla 3,84 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %73,3 kapasite kullanım oranıyla 2,80 milyon mt olarak kaydedilmişti.