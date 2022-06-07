ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,9 düştü

Salı, 07 Haziran 2022 09:10:08 (GMT+3) | San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 4 Haziran 2022 tarihinde sona eren haftada, ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,9 ve yıllık %3,2 düşüşle 1.615.696 mt oldu.

4 Haziran tarihi ile sona eren haftada, ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %81,6 olurken, bu oran önceki hafta %82,4 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %82,1 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 4 Haziran tarihine kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %1,6 düşüşle ve %80,6 kapasite kullanım oranıyla 35.265.900 mt seviyesinde yer aldı. 2021 yılının aynı haftasında ABD’nin ham çelik üretimi %78,8 kapasite kullanım oranıyla 35.849.219 mt olarak kaydedilmişti.